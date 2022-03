Aggredisce la compagna e il suo amante armato di coltello, poi attacca anche gli agenti

Tivoli. Un impeto improvviso di gelosia, che si è tradotto poi in un’aggressione violenta ai danni del suo rivale. Il tutto sarebbe nato da un fantomatico messaggio inviato dalla compagna ad un altro uomo come rivelano alcune testimonianze. Il triangolo gli stava largo, e per questo la violenza è stata la conseguenza di tutto questo. L’aggressore avrebbe provato ad aggredire la compagna e successivamente si è diretto anche verso il suo rivale, con tanto di coltello alla mano per minacciarlo.

Triangolo violento a Tivoli

E’ quanto successo a Tivoli, nella giornata di lunedì scorso, 14 marzo 2022. Qui la polizia ha arrestato un 59enne dopo che aveva scatenato il putiferio davanti a tutti. Infatti, decine sono state le telefonate al 112 per le emergenze, in cui venivano segnalate le violenze in strada. I passanti hanno trasmetto il fatto da Via Empolitana. C’è chi ha affermato di aver visto picchiare la ragazza.

Leggi anche: 22 arresti a Tivoli, smantellato clan di pusher: ogni giorno vendevano oltre 100 dosi di cocaina e hashish

Aggressione armato di coltello

Quando gli agenti sono arrivati sul posto, hanno trovato la donna che cercava di divincolarsi dall’uomo che, intanto, aveva puntato il suo rivale, il vero obiettivo delle sue minacce e della sua ira. Una situazione delicata, poiché l’uomo non solo si trovava in uno stato emotivo non proprio epicureo, ma era anche armato di coltello. Infatti, in un primo momento, l’uomo ha tentato di aggredire anche loro, opponendo resistenza ai tentativi di fermarlo. Alla fine gli agenti hanno avuto la meglio, e lo hanno fermato.