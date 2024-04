Aggredisce la compagna e scappa via portando con sé la figlia piccola e il passaporto, arrestato

L’uomo, un 29enne di origini marocchine, è stato arrestato per maltrattamenti contro familiari o conviventi.

L’intera famiglia viveva in un’abitazione senza regolare contratto di affitto ed è irregolare sul territorio italiano.

I carabinieri della Stazione di Santa Maria di Castellabate, provincia di Salerno hanno arrestato a Montecorice un uomo di 29 anni, di origini marocchine, con l’accusa di “maltrattamenti contro familiari o conviventi”. Secondo quanto ricostruito dai militari dell’Arma, l’uomo avrebbe aggredito la compagna per futili motivi, sottraendole il passaporto e il telefono cellulare. Successivamente, si è allontanato dalla propria abitazione insieme alla figlia minore, che è stata prontamente rintracciata dai militari e affidata alla madre.

Ulteriori accertamenti hanno rivelato che l’intera famiglia è irregolare sul territorio italiano e risiedeva in un’abitazione senza un regolare contratto di locazione. Di conseguenza, l’immobile è stato sottoposto a sequestro e i proprietari sono stati denunciati in stato di libertà per “cessione di immobile a cittadini stranieri irregolari”. L’arrestato è stato tradotto presso la casa circondariale di Salerno.