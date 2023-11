Aggressioni alle stazioni di Ostia, “Noi” chiede intervento di Falconi per Lido Nord e Lido Centro

Il territorio di Ostia è scosso dalle recenti ondate di aggressioni e molestie, soprattutto rivolte alle donne, verificatesi nelle stazioni di Lido Nord e Lido Centro. Una situazione allarmante che ha spinto i coordinatori del movimento “NOI – insieme per il X municipio”, Carlotta Chiaraluce e Delio Andreoli, a rivolgere un appello urgente al Presidente Falconi per garantire la sicurezza dei cittadini di Ostia.

L’appello di “Noi” per le aggressioni a Ostia

In una nota congiunta, i coordinatori esprimono “preoccupazione per le continue segnalazioni da parte dei comitati e dei cittadini locali riguardo all’abbandono, al degrado e alla mancanza di sicurezza attorno alle stazioni coinvolte“. Le stazioni, affermano, “sono ormai diventate zone franche, controllate da individui sbandati, spacciatori ed extracomunitari”. Una realtà che si perpetua da anni, nonostante le numerose denunce e sollecitazioni da parte della comunità.

Invocato l’intervento del presidente Mario Falconi

“Chiediamo pertanto un intervento del Presidente Falconi al fine di provvedere a garantire la sicurezza delle cittadine e dei cittadini di Ostia”, dichiarano i coordinatori in maniera decisa. “Lo chiediamo nell’immediato! Siamo stanchi di una politica che si muove solo dopo che accade l’ennesimo tragico evento di cronaca, che ci riempie di retorica sulla violenza e poi lascia le stazioni in mano a degrado e criminalità”.

Ostia in balia della piccola criminalità nelle sue stazioni ferroviarie principali

L’appello del movimento “NOI” sottolinea l’emergenza sicurezza che sta vivendo il territorio del X Municipio. Le tentate aggressioni e le molestie, in particolare quelle rivolte alle donne, hanno generato un clima di paura e insicurezza tra i residenti. La richiesta di intervento urgente al Presidente Falconi sottolinea la necessità di azioni concrete e immediate per ristabilire la sicurezza nelle stazioni di Lido Nord e Lido Centro. Il movimento “NOI” auspica che le parole vengano seguite dai fatti e che si ponga fine a un ciclo di negligenza che ha permesso al degrado e alla criminalità di dilagare.

“Le stazioni di Ostia devono tornare un posto sicuro”

Oltre all’appello alle autorità, i coordinatori invocano anche un maggiore coinvolgimento della comunità nel processo di sensibilizzazione e vigilanza. La partecipazione attiva dei cittadini è fondamentale per costruire un ambiente sicuro e resiliente. La palla ora passa al Presidente Falconi e alle istituzioni competenti, con l’aspettativa che si agisca tempestivamente per porre fine a questa emergenza di sicurezza che sta mettendo a dura prova la tranquillità dei residenti del X Municipio.