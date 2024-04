Albero crolla al suolo a Roma: distrutta una macchina a Marconi

Albero collassa al suolo durante la Paquetta: l’episodio, denunciato da Valerio Garipoli, è accaduto a Roma in viale Marconi.

Grave episodio durante la sera di Pasquetta, quando un nuovo albero è collassato al suolo a Roma. L’episodio è avvenuto a viale Guglielmo Marconi, in una vicenda purtroppo non nuova in questa strada. L’alberatura, cadendo sul manto stradale, ha investito un’autovettura in sosta, non ferendo fortunatamente nessuna persona. La vicenda è stata denunciata attraverso Facebook dal consigliere municipale Valerio Garipoli (Fratelli d’Italia).

L’albero crollato nell’XI Municipio di Roma

L’episodio si è verificato la sera di Pasquetta all’altezza di via Francesco Grimaldi 55, una traversa della più famosa viale Marconi. L’alberatura si è schiantata addosso una macchina in sosta, procurandogli gravi danni soprattutto alla parte del parabrezza. Sono stati i residenti a lanciare l’allarme sull’incidente avvenuto, chiamando i soccorsi per farli intervenire sull’albero che era crollato sotto i loro balconi.

Le condizioni dell’albero prima del collasso

Secondo i residenti locali, l’albero era già sofferente prima del crollo. Da diverso tempo risultava piegato su un lato, in una situazione che probabilmente aveva fatto segnalare la vicenda anche a qualche residente della zona. Il maltempo di ieri si sarebbe rivelato la botta di grazia per la pianta, che si sarebbe ulteriormente inclinata su un proprio lato fino a spezzarsi: tronco che avrebbe travolto l’autovettura posteggiata di fianco.

Albero caduto a viale Marconi: l’interrogazione di Valerio Garipoli

Sulla vicenda, il consigliere municipale Valerio Garipoli vuole vederci chiaro. Nelle scorse ore ha scritto un’interrogazione all’Assessore all’Ambiente dell’XI Municipio, richiedendo una verifica dello stato degli alberi nella zona di viale Guglielmo Marconi: per il volto di Fratelli d’Italia, serve infatti un approfondito monitoraggio delle alberature in questo quadrante cittadino, ma soprattutto capire la loro concreta stabilità.

In aggiornamento