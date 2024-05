Alessia Pifferi condannata all’ergastolo per l’omicidio della piccola Diana

L’avvocato della Pifferi aveva chiesto l’assoluzione per la 38enne accusata di aver lasciato morire di stenti la figlia di 18 mesi.

La sentenza di condanna è stata pronunciata dalla Corte d’Assise di Milano.

Alessia Pifferi condannato all’ergastolo

Alessia Pifferi è stata condannata all’ergastolo per aver lasciato morire di stenti la figlia Diana di 18 mesi, abbandonandola da sola in casa per 6 giorni, nel luglio del 2022. Lo ha deciso oggi la Corte di Assise di Milano, che ha pronunciato la sentenza dopo due ore di Camera di Consiglio.

La legale della 38enne aveva chiesto l’assoluzione per la sua assistita, tenendo presenti i trascorsi della donna, cresciuta tra incuria e abbandono, come la stessa legale ha spiegato nella sua lunga inquisitoria. “È evidente che non volesse uccidere la bambina. Ha avuto una vita terribile, è cresciuta nell’incuria e nell’abbandono” ha detto Alessia Pontenani.

Il legale di parte civile, rappresentata dall’avvocato Emanuele De Mitri, ha invece sostenuto che la 38enne fosse da ritenere colpevole, sapendo benissimo che – lasciando da sola la piccola Diana per un tempo così lungo – ne avrebbe certamente causato la morte, come infatti è avvenuto.

Secondo De Mitri, la Pifferi sarebbe stata anche presuntuosa perché, pur avendone necessità, non ha chiesto aiuto alla sorella e alla madre, che certamente le avrebbero offerto il loro supporto. Per le due donne, il legale ha chiesto un risarcimento di 100mila euro ciascuna.