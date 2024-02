A scoprire il corpo della 31enne, insegnante di professione, è stato il marito, rientrato a casa dopo il lavoro. L’uomo ha allertato i soccorsi, ma i sanitari del 118 non hanno potuto fare nulla per salvarle la vita.

La tragedia si è consumata nella serata di venerdì, 16 febbraio, a Novoli, in provincia di Lecce. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri, che hanno constatato la morte naturale della giovane.

Alessia Quarta muore a 31 anni per un malore improvviso

Aveva appena scoperto di essere incinta. Una gioia per lei e suo marito, che non vedevano l’ora di diventare genitori per la prima volta. Il destino però si è accanito su Alessia Quarta, una giovane insegnante di Novoli, provincia di Lecce. Intorno alle 20 di venerdì – 16 febbraio – il marito di Alessia ha trovato il corpo senza vita della moglie nel bagno di casa. Ha provato a rianimarla, e nel contempo ha allertato il 188. I sanitari sono arrivati sul posto in pochi minuti, ma non hanno potuto fare nulla, se non constatare il decesso della 31enne. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri, che hanno constatato la morte naturale della giovane. Non è escluso però che vengano disposti ulteriori accertamenti da parte della pm di turno.

Chi era Alessia

Alessia Quarta era molto conosciuta a Novoli. Era un’insegnante, e un anno fa era convolata a nozze con il fidanzato, Giacomo Marzo. Laureatasi in Architettura a Torino, era tornata a Novoli – suo paese d’origine – dove aveva iniziato a lavorare in una scuola, come insegnante.

Qualche settimana fa aveva scoperto di essere in attesa di un bambino. Alessia non soffriva di alcuna patologia, ma sulle cause del decesso non sembrano esserci dubbi. A ucciderla sarebbe stato un malore improvviso, che non le ha lasciato scampo.