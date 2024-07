Alienazione degli alloggi in case popolari al Trionfale, i residenti diffidano Gualtieri

Residenti si oppongono a nuove case popolari nel quartiere Trionfale di Roma: esposto verso il sindaco Roberto Gualtieri

Alza la polemica l’iniziativa del sindaco Roberto Gualtieri di aprire nuovi alloggi popolari al Trionfale, noto quartiere di Roma Nord. La Giunta avrebbe valutato la trasformazione di alcuni alloggi all’interno dello stabile tra via Trionfale 8891 e Via Vincenzo Chiarugi 15, in una soluzione abitativa che mescolerebbe edifici legati al servizio residenziale pubblico e cittadini privati. Una mossa, al momento, fortemente contestata dai residenti regolari dello stabile e dalla Lega in Campidoglio.

Nuove case popolari al Trionfale: l’opposizione dei residenti

La decisione proveniente dall’Ente della Città Metropolitana di Roma Capitale, che detiene la gestione dello stabile, rischia di far scoppiare una polemica nel quartiere Trionfale. I primi a opporsi alla situazione sono i residenti della palazzina, che hanno acquistato da tempo gli alloggi all’interno della struttura. Nonostante ora l’Ente abbia messo in vendita gli altri appartamenti, l’operazione rimane scomoda per diversi motivi.

Il primo è legato agli alloggi venduti a un prezzo troppo elevato di mercato, considerato come lo stabile da diversi anni viva uno stato di pesanti criticità strutturali e abbia bisogno di manutenzione. Il secondo è legato agli scopi degli alloggi presi dalla Città Metropolitana di Roma Capitale, che saranno destinati all’emergenza abitativa. Un modo per aiutare chi già occupava questi appartamenti, ponendo anche un danno economico sul profilo del mercato immobiliare attorno a quei locali.

La denuncia della situazione a Roma Nord: il caso finisce al Campidoglio e in Tribunale

La situazione potrebbe non vedere una semplice risoluzione, soprattutto davanti ai progetti della Città Metropolitana sull’emergenza abitativa. Al momento la situazione è stata sollevata al Campidoglio dalla Lega, grazie a un intervento del capogruppo Fabrizio Santori.

Di seguito, 26 famiglie hanno deciso di ricorrere alle vie legali per tentare di opporsi alle nuove politiche del Comune Metropolitano di Roma per lo stabile tra Via Trionfale e Vincenzo Chiarugi. Seguiti dall’avvocato Stefano Galeani, è stata notificata una diffida al sindaco Roberto Gualtieri. Come spiega il documento del legale: “La delibera ribalta sugli acquirenti ogni difformità/irregolarità di carattere catastale e urbanistico e ciò in spregio a tutte le norme che impongono al venditore di garantire che il bene venduto sia in regola sotto il profilo urbanistico e catastale pena l’inalienabilità dello stesso“.