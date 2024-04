Allacci abusivi procurano un incendio a Roma: evacuata la Torre C di Tor Bella Monaca per una giornata

Incendio alla Torre C di Tor Bella Monaca a Roma: secondo gli inquirenti, le fiamme scaturite da un allaccio abusivo.

Gravissimo incendio a Roma. Nella zona di Tor Bella Monaca, i Vigili del Fuoco hanno dovuto sfollare 75 famiglie e più di 300 persone dalla Torre C. Secondo le prime indagini portate avanti dalle forze dell’ordine, le fiamme avrebbero avuto origini da alcuni allacci abusivi all’interno dell’immensa struttura abitativa. Al momento, il Comune di Roma ha permesso il rientro delle persone all’interno dello stabile perché ritenuto “non pericolante”.

Le fiamme nella torre di Roma

L’episodio ha preso parte nella Torre C di via Santa Rita da Cascia. L’incendio ha spaventato tantissimo i residenti dello stabile popolare, che si sono trovati a vivere un inferno all’interno della propria struttura abitativa. Una vicenda che sarebbe nata da qualche malsano attacco abusivo dell’elettricità, che secondo le prime indagini avrebbe alimentato le fiamme all’interno della struttura e messo a repentaglio la stabilità dell’intera Torre C.

L’evacuazione della Torre C a Tor Bella Monaca

Le forze dell’ordine, in collaborazione con la Protezione Civile e i Vigili del Fuoco, hanno subito fatto evacuare le migliaia di residenti all’interno dello stabile. Persone che sono potute tornare nelle proprie case la sera di Pasqua, pur non avendo la luce all’interno delle proprie abitazioni.

Sulla vicenda, il Presidente del VI Municipio, Nicola Franco, e il Comune di Roma si sono attivati per limitare i disagi per i cittadini colpiti da questo incidente. Prima trovando un posto dove ospitarli, che in via temporanea sarebbe stata la palestra di via Francesco Merlini, poi riportando dove possibile la luce nelle case attraverso un generatore esterno: energia necessaria soprattutto per gli abitanti con disabilità e i bambini presenti all’interno dello stabile popolare.