Allarme listeria anche nei tramezzini al salmone: ecco quali, i lotti ritirati dal mercato

Dopo il caso dei würstel e di quelle morti sospette in Italia per listeria, ora il Ministero della Salute ha richiamato un altro prodotto dal mercato. E sempre per listeria. Questa volta, però, a finire nel ‘mirino’ i tramezzini al salmone e maionese, in vendita presso la catena di supermercati Penny, quelli dal marchio ‘Allegri Sapori’.

Perché sono stati ritirati i tramezzini al salmone

I lotti interessati dal richiamo sono il numero 22952 1 e il 22952 2 (con data di scadenza 10 ottobre) È qui, in queste confezioni da 140 g, che è stata trovata la presenza di ‘listeria monocytogenes‘. Che ha di fatto scattare, ancora una volta, l’allarme. Il Ministero della Salute ha ritirato i tramezzini al salmone con maionese dal mercato e ha invitato i cittadini a controllare, a non consumare il prodotto e a riportarlo al punto vendita per il rimborso o la sostituzione entro il 10 ottobre.

Cos’è l’infezione da listeria?

Da giorni in Italia non si fa altro che parlare di infezione da listeria, che si può trovare in molti cibi crudi, carni non cotte beni, prodotti lattiero-caseari preparati con latte non pastorizzato. Tra i sintomi:

febbre

nausea

diarrea

dolori muscolari

Ma anche emicranie, perdita dell’equilibrio. Per prevenire e combattere l’infezione, riscontrata anche in molte confezioni di wurstel, il consiglio è quello di cuocere bene il cibo.