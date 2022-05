Allarme salmonella e listeria nel salame: ecco i lotti richiamati dal Ministero della Salute

Ancora rischio salmonella e ancora prodotti ritirati dal mercato italiano. Dopo il ‘caso’ degli ovetti Kinder e dei numerosi richiami proprio nel periodo di Pasqua, ora il Ministero della Salute ha lanciato un nuovo allarme. Questa volta sotto i ‘riflettori’ un lotto di salame, che non va assolutamente consumato. Il motivo? Presenza di salmonella e listeria.

Qual è il lotto del salame Villani ritirato dal mercato italiano

Il salame ritirato dal mercato è quello cacciatore del marchio Villani, quello da 170 grammi venduto sfuso. Il lotto di produzione coinvolto è il 240222 prodotto il 26 gennaio 2022, mentre il lotto sul cartone da tenere in considerazione è 1326212. La sede dello stabilimento interessato è via Zanasi 24, a Castelnuovo Ragone in provincia di Modena.

Cosa fare

Il motivo del richiamo è, come si legge sul sito del Ministero della Salute, da collegare a requisiti non conformi di sicurezza alimentare. In realtà, in quel lotto è possibile la presenza di salmonella e listeria monocytogenes.