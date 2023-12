Allerta meteo gialla per vento oggi nel Lazio: “Venti forti a burrasca e mareggiate”

Allerta meteo gialla per vento oggi, sabato 2 dicembre 2023, nel Lazio: “Venti forti a burrasca e mareggiate”. Le previsioni.

E’ scattata alle prime ore della giornata di oggi l’allerta meteo di colore giallo nel Lazio per vento. Il bollettino è stato diramato dall’Agenzia regionale di Protezione civile del Lazio ieri pomeriggio e riguarderà l’intera giornata. Previste forti raffiche e mareggiate lungo le coste. Ecco tutte le informazioni in merito.

Maltempo nel Lazio: allerta gialla per vento oggi 2 dicembre

Nelle prossime ore, si legge, sono previsti “venti da forti a burrasca dai quadranti occidentali, prevalentemente da sud-ovest, con rinforzi di burrasca forte sui settori costieri e montuosi, fino a tempesta sui crinali appenninici”. Per quanto riguarda le zone di mare anche in questo caso sono attese “forti mareggiate lungo le coste esposte”.

Meteo Roma, le previsioni per il weekend

Per quanto riguarda il tempo, il meteo nel Lazio sarà all’insegna generalmente del bel tempo anche se non mancheranno le nuvole, specie sul litorale. Le temperature sono in rialzo rispetto a sette giorni fa con la massima che toccherà i 17° mentre la minima 11. Passiamo alla giornata di domani, domenica 3 dicembre 2023. Anche in questo caso sarà il sole a splendere su Roma con la colonnina di mercurio che si abbasserà di qualche grado: prevista un minima di 9 e un massima di 13 gradi.

Che tempo farà a Roma nei prossimi giorni

Diamo uno sguardo infine ai prossimi giorni. Lunedì il tempo si manterrà stabile mentre piogge sono attese perla giornata di martedì 5 dicembre. In particolare rovesci, anche sotto forma di temporali, sono previsti per la mattina con maggiore concentrazione fino all’orda di pranzo. Piogge e schiarite nel pomeriggio. Sole, ancora per mercoledì e giovedì mentre per l’8, Festa dell’Immacolata, potrebbe tornare il maltempo. Lo riporta il portale specializzate IlMeteo.it.