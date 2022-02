All’outlet di Castel Romano apre Starbucks e cerca personale, come candidarsi. La popolare catena di caffè made in USA sbarca al centro commerciale situato sulla Pontina vicino a Roma. In realtà si tratta di un vero e proprio “colpo di scena” perché, stando alle indiscrezioni, Starbuks avrebbe dovuto aprire in centro ma evidentemente qualcosa ha spinto i vertici aziendali a virare su Castel Romano.

All’outlet di Castel Romano apre Starbucks

La notizia è stata lanciata ieri da Repubblica.it. In realtà, al momento, non c’è una data ufficiale di apertura e la stessa Starbuks non ha confermato (ma neanche smentito) l’apertura a Castel Romano. Tuttavia in rete sono apparsi già i primi annunci di lavoro, di conseguenza non dovrebbero esserci dubbi: il centro commerciale a pochi km da Roma ospiterà realmente la nota catena di caffetteria.

La prima ricerca di personale risale addirittura allo scorso dicembre quando è stato caricato l’annuncio per uno store manager. Gli altri due sono più recenti e sono stati inseriti a gennaio, precisamente il 7 e poi il 21. Se siete interessati ecco come candidarsi.

Starbucks Castel Romano cerca personale: ecco come candidarsi

Gli annunci di lavoro sono apparsi sul portale Percassi che si occupa di gestire annunci di impiego per grandi marchi, tra cui per l’appunto anche Starbuks. Queste le posizioni al momento disponibili per la nuova apertura Starbuks a Castel Romano:

Store manager

Assistant store manager

Barista

Per candidarsi è necessario collegarsi al sito ufficiale di Starbuks e cliccare sulla sezione Lavora con noi, quindi su “Clicca qui per verificare le posizioni aperte“. Nel campo di ricerca è poi sufficiente digitare le parole chiave “castel romano“. In alternativa è possibile cliccare direttamente sul seguente link per essere reindirizzati alla pagina degli annunci.