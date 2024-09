“Ama il tuo Quartiere” a Roma, l’8 settembre la giornata del riciclo arriva nella zona di Marconi

Torna la giornata di “Ama il tuo Quartiere” a Roma: gli operatori ecologici raccoglieranno ingombranti nella zona di Marconi l’8 settembre

Ritornano le giornate di “Ama il tuo Quartiere” a Roma, dove l’AMA predisporrà degli spazi di raccolta per gli ingombranti domestici nei vari quartieri della Capitale. Il prossimo evento si terrà l’8 settembre 2024 presso la zona di viale Marconi, dove gli operatori ecologici si metteranno a disposizione della cittadinanza con uno speciale punto di raccolta per raccogliere i materiali da casa o altra specie di ingombrante.

Torna l’iniziativa “Ama il tuo Quartiere” a Roma: l’evento nella zona di viale Marconi

L’iniziativa si svolgerà la prossima domenica all’incrocio tra il lungotevere di Pietra Papa e via Enrico Fermi, con il servizio che sarà attivo dalle ore 8:00 alle 12:30. Come ha spiegato l’AMA, allo spazio allestito potranno partecipare tutti i cittadini con utenze domestiche registrate. All’interno dell’area, potranno consegnare agli addetti oggetti in legno, in metallo, oltre a ingombranti da casa come possono essere i divani o i materassi. Inoltre potranno consegnare i Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE), ovvero quegli elettrodomestici che vengono utilizzati solamente per l’utilizzo domestico.

Per garantire la giusta fruizione del servizio a tutti gli interessati, Ama consiglia di raggiungere il punto di racconta entro le ore 12 di domenica.