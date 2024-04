Amore dietro le sbarre, Pincarelli si sposa: l’uomo condannato per l’omicidio di Willy

Mario Pincarelli si è sposato: l’uomo condannato nell’omicidio di Willy è convolato a nozze nel carcere di Civitavecchia.

Mario Pincarelli convola a nozze. L’uomo condannato per l’omicidio di Willy Monteiro Duarte si è sposato questa mattina, congiungendosi con una donna che lo aveva conosciuto attraverso la televisione. Le nozze si sono celebrate all’interno del carcere di Civitavecchia, con la sposa che ha raggiunto il recluso all’interno della struttura con un vestito sobrio e il volto coperto da un velo nero per non farsi riprendere dai fotografi.

Mario Pincarelli convola a nozze nel carcere di Civitavecchia

A sposare Pincarelli è stata una ragazza di nome L.R. . La donna ha 28 anni e questa mattina si è presentata con un vestito rosa alle porte del carcere di Civitavecchia. La ragazza all’interno del penitenziario ha sposato l’uomo, che sappiamo condannato a 21 anni di reclusione per il brutale omicidio di Willy a Colleferro. I parenti della sposa hanno creato un clima incandescente coi fotografi e i giornalisti presenti, tanto che in alcuni momenti c’è stato un lancio di insulti e sputi verso gli operatori della stampa.

Il matrimonio di Pincarelli

La cerimonia che ha unito Pincarelli con la moglie è durata pochi minuti, in una cerimonia che è stata civile. La testimone dello sposo è stata la legale che lo sta difendendo nel caso Willy Monteiro, ovvero l’avvocatessa Loredana Mazzenga. L’incontro tra la sposa e Pincarelli sarebbe iniziato attraverso la televisione, con la ragazza che si sarebbe innamorata del ragazzo trovandolo “affascinante” sul piccolo schermo.

Le difficoltà per le nozze in carcere

La ragazza ha deciso di sposare ugualmente il ragazzo 25enne, nonostante recentemente sia arrivata la condanna di terzo grado per l’omicidio di Willy Monteiro Duarte. Ma la vicenda ha lasciato interdette le persone che hanno seguito il caso, che a distanza di ore si chiedono cosa abbia spinto la donna a sposarsi con il proprio marito nonostante la vicenda di cui è stato ritenuto responsabile.