Pomeriggio movimento quello di oggi, sabato 8 luglio 2023, in Ciociaria, precisamente ad Anagni, a causa di un incidente stradale.

I fatti

Da quanto si apprende, nelle ore centrali pomeridiane, intorno alle 17:00, si è verificato un sinistro stradale in località Sabatino che ha turbato un sereno sabato pomeriggio estivo.

La causa dell’incidente

Da una prima ipotesi, a causare l’incidente, dovrebbe essere stata una precedenza non rispettata.

Le conseguenze

Due feriti, per fortuna non in gravi condizioni.

Una ragazza ferita, ultimate le operazioni dei Vigili del Fuoco (descritte successivamente), è stata trasportata in ospedale e affidata alla coscienza e alla scienza medica.

L’urto è stato talmente forte che, una delle due auto coinvolte, ha perso il motore (che per diversi minuti successivi l’evento di cui articoliamo è rimasto nel bel mezzo della carreggiata).

I soccorsi

Sul posto sono sopraggiunti gli uomini e le donne della Polizia locale, i sanitari del 118 e una squadra dei Vigili del fuoco (che hanno avuto il loro bel da fare, per diversi minuti, per estrarre la donna ferita dall’auto).

I rilievi e la disciplina del traffico veicolare

La Polizia locale ha effettuato rilievi del caso e disciplinato il traffico che, nel frattempo, si era congestionato.

Art. 590 bis Codice Penale

«Chiunque cagioni per colpa ad altri una lesione personale con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale è punito con la reclusione da tre mesi a un anno per le lesioni gravi e da uno a tre anni per le lesioni gravissime.