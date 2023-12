Andrea Perroni oggi 30 dicembre a Ostia: evento gratuito

Eventi di Natale 2023 a Ostia, il noto comico e cabarettista Andrea Perroni, scuola Zelig, arriva oggi a Ostia. Appuntamento in Piazza Anco Marzio.

Musica, divertimento e risate assicurate. Ricco programma stasera sul litorale romano con una delle piazze più importanti di Ostia teatro di uno spettacolo assolutamente da non perdere. Dj set prima e dopo l’ora di cena, con la musica che proseguirà fino alla tarda serata: in mezzo lo show di uno dei comici più amati dal pubblico, Andrea Perroni. L’evento è ad ingresso gratuito.

Il suo è uno dei volti noti della comicità italiana (e romana) specie in tv: Zelig Off, poi Zelig – solo per citarne alcuni – e recentemente l’approdo su Rai 2. Celebri i suoi sketch in cui racconta come vengono vissuti i concerti a Roma, tra gli altri quelli di Pino Daniele, Biagio Antonacci, Gianluca Grignani, Eros Ramazzotti e Luciano Ligabue.

Il programma di stasera

A pubblicizzare l’evento è stato, tra gli altri, chiaramente anche il X Municipio in queste ore. L’evento, intitolato “Festeggia Insieme a Noi la Magia del Natale“, è organizzato in collaborazione con l’Assessorato ai Grandi Eventi, Turismo, Sport e Moda di Roma Capitale.

Questo il programma come reso noto dal Municipio attraverso i propri canali ufficiali (cambiato negli orari rispetto a quanto diffuso nei giorni scorsi):

Ore 18 dj set Dj Edo

Ore 18:30 cabaret Andrea Perroni

Ore 19:35 Orchestraccia

Ore 20:45 dj set Dj Edo

“Ci Vediamo il 30 Dicembre ad Ostia! Buone feste!”, aveva scritto il comico sulla sua pagina Facebook.