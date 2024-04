Annullamento rodeo, l’organizzatore si scaglia contro il Comune di Roma: “Danni enormi, era una manifestazione sportiva”

Annullato il rodeo di Roma dopo le polemiche degli animalisti: organizzatori pronti a denunciare il Comune e il sindaco Gualtieri.

Scoppia la polemica attorno all’evento di rodeo annullato a Roma. Dopo la mossa del Campidoglio per tutelare gli animali protagonisti della manifestazione sportiva, gli organizzatori dell’evento sarebbero pronti a portare in tribunale il Comune e il sindaco Roberto Gualtieri. L’annullamento dell’evento sportivo avrebbe avuto un danno economico enorme per gli organizzatori della manifestazione, considerato come per la data capitolina avrebbero partecipato sponsor, atleti e giudici di fama internazionale.

Annullato il rodeo a Roma: vicenda potrebbe finire in tribunale

A parlare della vicenda è Marco Piazza, che avrebbe partecipato all’evento “Roma incontra il Mondo” e attualmente ricopre il ruolo di Presidente del White Ranch ASD. Piazza sta valutando le vie legali per far valere le proprie ragioni davanti l’improvviso annullamento del rodeo, non escludendo la pista che lo porterebbe a denunciare il Comune di Roma: proprio gli uffici comunali non hanno dato le autorizzazioni finali per lo svolgimento dell’evento sportivo con tori e bovini.

La linea del comune di Roma sull’evento sportivo

Dopo le proteste degli ambientalisti al Comune di Roma, l’Amministrazione ha annullato l’evento sportivo. Uno stop del rodeo arrivato dagli uffici dal Garante per la Tutela e il Benessere degli Animali, oggi guidato da Patrizia Prestipino. Una situazione dove gli uffici comunali non sono voluti rimanere sordi davanti alle molteplici lamentele arrivate negli ultimi giorni sulle scrivanie, in documenti principalmente protocollati dalle associazioni ambientaliste attive nella Città Eterna.

A parere del Comune di Roma, il rodeo avrebbe violato l’articolo 16 dello stesso Regolamento Comunale: tale punto tutela gli animali, ma soprattutto proibisce qualsiasi forma di spettacolo o intrattenimento pubblico che coinvolga gli animali. Il divieto si estende a eventi fieristici, mostre di animali, esposizioni, concorsi e manifestazioni itineranti.

La linea degli organizzatori del rodeo

Un articolo del regolamento comunale che però viene contestato dagli stessi organizzatori del rodeo, visto anche come in passato non sempre è stato rispettato questo cavillo (il caso dei circhi con animali dentro Roma). Una situazione che la stessa organizzazione dell’evento sportivo potrebbe denunciare nei prossimi giorni, con una cospicua richiesta di risarcimento danni per il mancato svolgimento della data.

Gli organizzatori, inoltre, hanno garantito come per la manifestazione fosse stato preso ogni tipo di accorgimento: era stato previsto l’acquisto delle assicurazioni e soprattutto l’arrivo di giudici di gara provenienti da varie parti del mondo.