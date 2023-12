ANSFISA incontra i Comitati Pendolari: novità per le ferrovie di Roma Nord e Roma-Lido

Il 14 dicembre è avvenuto un nuovo incontro tra Ansfisa e Comitato Pendolari, per parlare delle condizioni della Roma-Lido.

I rappresentanti dei Comitati Pendolari delle ferrovie ex-concesse di Roma Nord e Roma-Lido si sono incontrati il 14 dicembre 2023 con il Direttore Generale della sicurezza ferrovie, Ing. Navone, per discutere diversi temi riguardanti la situazione dei materiali rotabili, i lavori sulle linee e gli impianti di traslazione.

Ansfisa incontra i pendolari: si parla linee Roma Nord e Roma-Lido

Il Comitato Pendolari Roma Nord ha richiesto informazioni sull’arrivo dei nuovi treni, tempi di fornitura e autorizzazione al servizio passeggeri da parte di ANSFISA. Secondo quanto comunicato dall’Agenzia, il primo treno prototipo è atteso da gennaio 2024, ma sarà necessario un periodo di autorizzazione e prove tecniche di omologazione, stimando l’inizio del servizio passeggeri a circa 12 mesi dall’arrivo del treno.

I nuovi treni sulla linea Roma-Viterbo

ANSFISA ha dichiarato che i treni sulla linea Roma Viterbo saranno dotati inizialmente del sistema Train-Stop in via transitoria per la sicurezza e il controllo del traffico. I lavori sull’infrastruttura sono previsti fino a luglio 2028, dopo i quali si passerà al sistema RTMS. Il costruttore Titagarh-Firema dovrà richiedere l’autorizzazione delle rotabili ad ANSFISA insieme al Gestore del Servizio, COTRAL S.p.A. Il Comitato ha sollevato preoccupazioni riguardo alla mancanza di Certificazione di idoneità di Impresa Esercente servizi ferroviari (C.I.E.) da parte di COTRAL. Il Comitato ha chiesto notizie sui lavori nella stazione di Flaminio e sull’intervento di ANSFISA prima dei lavori di raddoppio e ammodernamento. ANSFISA ha dichiarato che sarà necessaria un’autorizzazione per l’intervento.

Nuovi treni sulla Roma-Lido: cosa c’è di sicuro?

I nuovi treni Titagarh-Firema per la Roma Lido avranno a bordo il sistema di sicurezza SCMT. La linea sarà chiusa per almeno 15 giorni per attivare e testare il nuovo sistema di controllo, con l’inserimento progressivo dei nuovi treni fino a un totale di 20 entro il 2027. ANSFISA ha comunicato di recenti indicazioni per aumentare la sicurezza degli attraversamenti, ma non interviene nella fase di gara, responsabilità dei singoli Gestori della Infrastruttura.

Le scale mobili e gli ascensori della Roma-Lido

Sono stati affrontati problemi riguardanti gli ascensori e le scale mobili, con la nuova procedura che richiede all’Esercente di effettuare la verifica con il manutentore, informando ANSFISA preventivamente. ANSFISA ha puntualizzato la sua competenza sulla sicurezza dei sistemi per gli utenti, sottolineando che le aziende hanno un Piano di Emergenza, ma non si sa se hanno il personale istruito per intervenire durante situazioni di emergenza. L’incontro si è concluso con l’accordo di un prossimo appuntamento entro il primo semestre del 2024 per valutare gli aggiornamenti sui temi trattati.