Anzio, 15enne stuprata nel circolo velico: indagato l’istruttore

Potrebbero essere arrivate a un punto di svolta le indagini in merito allo stupro avvenuto lo scorso luglio a una giovane ragazza 15enne ad Anzio. La Procura di Velletri ha aperto un fascicolo nei confronti dell’istruttore di vela della sede di Anzio del Reale Circolo Canottieri Tevere Remo.

L’uomo, di 23 anni, dovrà ora rispondere delle accuse avanzate da una sua allieva di 15 anni che, dopo i fatti, ha scritto tutto quello che le sarebbe accaduto su una lavagna della foresteria della scuola vela. La presunta violenza sessuale risale alla notte tra il 13 e il 14 luglio scorso.

Comincia tutto il 13 luglio quando un’allieva 15enne passa la notte con il suo istruttore di vela e un amico della giovane. Due minorenni, il terzo – maestro – 23enne. Ogni cosa sembra andare per il verso giusto, ma questa storia comincia a scricchiolare quando emergono i primi dettagli importanti il giorno successivo.

Non appena la ragazza denuncia uno stupro subito dopo il racconto ai genitori. Si evince come la giovane, che avrebbe dovuto dormire in foresteria con gli altri, viene fatta allontanare e condotta nella casa di Lavinio dal maestro. Con loro anche un amico della 15enne, coetaneo. Il quale, però, appena arriva a casa si stende su un dondolo e si addormenta. La ragazza, invece, è sveglia e subisce la violenza in maniera subdola: prima con qualche bacio e poi con delle rassicurazioni da parte dell’istruttore.