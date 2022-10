Anzio, ha un infarto davanti all’ufficio postale: salvato dai carabinieri che stavano portando un detenuto in carcere

Momenti di panico questa mattina intorno alle ore 9:00 davanti all’ufficio postale di viale Marconi, ad Anzio Colonia. Un uomo di 76 anni residente a Nettuno, appena uscito dalle poste insieme alla moglie, ha accusato un malore. Si è portato la mano all’altezza del cuore e si è accasciato a terra, perdendo conoscenza.

La moglie, terrorizzata, ha iniziato a gridare, chiedendo aiuto. In pochi secondi diverse persone si sono avvicinate. Proprio in quel momento stavano transitando 3 pattuglie dei carabinieri che stavano portando un detenuto a Velletri. Vedendo il capannello di gente, i militari hanno capito che c’era qualcosa che non andava.

I soccorsi

Prendendo in mano la situazione, i Carabinieri hanno protetto con le tre gazzelle l’area intorno all’uomo ancora disteso a terra, mentre nel frattempo avevano già chiamato un’ambulanza. I sanitari del 118 sono arrivati dopo 10 minuti. L’uomo è stato trasferito in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale Riuniti di Anzio. Il tempestivo intervento dei militari, che hanno coordinato le operazioni di soccorso, ha consentito all’uomo – in gravissime condizioni – di salvarsi.