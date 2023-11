Anzio, inaugurato il nuovo sportello antiviolenza: “Uno spazio sicuro per rompere il silenzio”

Una mano tesa per le donne in difficoltà ad Anzio. Da oggi il territorio si avvale del suo sportello antiviolenza, inaugurato in giornata su impulso del dipartimento dei Servizi Sociali del Comune di Anzio. Un’iniziativa che si inserisce in un momento complesso, dove i recenti fatti cronaca come l’omicidio di Giulia Cecchettin stanno sensibilizzando le istituzioni e le stesse vittime di violenza sulla necessità di chiedere aiuto e denunciare gli aggressori.

Inaugurato il nuovo sportello antiviolenza di Anzio

A distanza di 24 ore dall’approvazione di una nuova Legge sulla contrasto alla violenza sulle donne, il Comune di Anzio ha attivato uno sportello antiviolenza per la cittadinanza nell’ambito della tutela dei minori, delle famiglie e delle donne. “Uno spazio sicuro, protetto e riservato, che si propone principalmente di rompere il silenzio e di fare rete tra le diverse realtà di contrasto alla violenza”, ha fatto sapere il dipartimento Servizi sociali a margine dell’inaugurazione.

L’iniziativa si inserisce nel complesso sistema di protezione e di sicurezza sociale che mira al raggiungimento di una città inclusiva, in un momento in cui il dramma del femminicidio e della violenza di genere continuano a essere tragicamente attuali. A pochi giorni dal 25 novembre, Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, si pensi che l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite scelse questa data in onore delle sorelle Mirabal, tre coraggiose donne rivoluzionarie, originarie della Repubblica Dominicana, massacrate proprio il 25 novembre 1960.

Come accedere allo sportello antiviolenza di Anzio

Lo sportello antiviolenza di Anzio, attivo da oggi 23 novembre 2023, è aperto tutti i giovedì dalle 15.00 alle 16.00 presso la sede dei Servizi Sociali in Viale Paolini 6 (Villa Adele) ed è contattabile via telefono al numero 06 98499491 o via mail a serviziotutele@comune.anzio.roma.it

Si ricorda, inoltre, che nel territorio del Distretto Roma 6.6 (Anzio-Nettuno) è operativo tutti i giorni h 24 il numero verde del Pronto Intervento Sociale contattabile al 800.12.12.72 per segnalare situazioni di abbandono e di emergenza sociale.

Femminicidi in Italia, i dati allarmanti del Viminale

Stando ai dati diffusi dal Viminale – e aggiornati al 12 novembre scorso – in Italia sono stati registrati in totale 285 omicidi, con 102 vittime donne, di cui 82 uccise in ambito familiare/affettivo; di queste, 53 hanno trovato la morte per mano del partner o ex partner. Con l’omicidio in Veneto, il numero totale delle vittime femminili raggiunge quota 103, due in più rispetto allo scorso anno, mentre i femminicidi passano dagli 88 del 2022 agli 83 del 2023. In aumento, invece, il numero degli omicidi commessi dal partner o ex partner, che da 51 diventano 54.