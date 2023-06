Anzio, resta da sola dopo la morte del suo padrone: Milù cerca una famiglia per non finire in canile

La sua storia ricorda quella di Aron, lo splendido esemplare di di alaskan malamute rimasto solo dopo la morte Lionel, il senzatetto conosciuto e amato da tutti a Ostia. Lei, invece, è una simil maremmana di 7 anni, si chiama Milù ed è buonissima. Milù si trova ad Anzio. Anche lei è rimasta “orfana”, dopo che Gianni, il suo papà umano, è volato via a causa di una malattia.

Non mandiamola in canile

Gianni, molto conosciuto ad Anzio e a Lavinio, dove viveva, amava tantissimo la sua Milù. Erano praticamente una cosa sola. Ma alla sua morte nessuno ha potuto prendere la cagnolona, perché Gianni non aveva parenti stretti che se ne potessero fare carico. E così Milù adesso è ospitata da alcuni ragazzi, che possono però tenerla solo fino all’8 luglio. Dopo quella data Milù varcherà le porte del canile e per lei, sempre amata e coccolata da Gianni, sarà un ulteriore trauma, dal quale non si sa se riuscirà mai a riprendersi.

La perdita del suo padrone è già stata pesante per Milù, andare in una gabbia significherebbe infatti condannarla a morte. Chiunque fosse interessato ad adottarla o a conoscerla per vedere se scatta il “feeling”, può chiamare questo numero: 3479020031. In ogni caso si chiede la massima condivisione, affinché Milù non venga mandata in canile, ma trovi una famiglia che le dia l’amore necessario per superare il trauma della perdita del suo padrone.