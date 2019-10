Appello disperato per Alessandro Cesarini, 14 anni, scomparso da giorni: «Aiutateci a ritrovarlo»

Alessandro Cesarini. Si susseguono da giorni gli appelli disperati del giovane di 14 anni scomparso da Civitavecchia (Roma) giovedì scorso. La famiglia è in apprensione e chiede a chiunque un aiuto per cercare di rintracciare Alessandro. «Chiedo con il cuore in mano a tutti i miei contatti di condividere questo post…Sono 4 giorni che Alessandro mio nipote è scomparso da Civitavecchia le forze dell’ordine lo stanno cercando vi prego condividete siamo tutti in preda al panico spero e prego Dio che non le sia successo nulla ma la paura è tanta Alessandro ha solo 14 anni non ha nulla con sè ne un telefono ne un giubotto per la notte sarà impaurito e disperato, i genitori e la nonna materna hanno già fatto appello di aiuto per le ricerche e contattato anche chi l’ha visto condividiamo in tanti per piacere affinché si possa ritrovare mio nipote ❤❤TORNA DA MAMMA E PAPÀ …CONDIVIDETE IN TANTI AFFINCHE SI POSSA TROVARE …GRAZIE», recita ad esempio un post sui social che sta girando in questi giorni.

Alessandro Cesarini: chi è, elementi utili

Alessandro Cesarini è un ragazzo di 14 anni alto circa 1 metro e settanta. Ha occhi marroni e capelli castani. Indossava una felpa con cappuccio, jeans, scarpe da ginnastica Air Max. E’ scomparso da casa giovedì scorso 17 ottobre 2019.