Aprilia, non hanno il biglietto del treno e minacciano il controllore con una forbice: denunciati

Come di routine, che sia su un treno, su una metro o su un autobus, arriva il controllore per chiedere, giustamente, il biglietto ai passeggeri. Ieri sera, la prassi, nella tratta Nettuno-Roma, è stata esattamente questa. Ma due ragazzi nigeriani, di 26 e 28 anni, sprovvisti di biglietto hanno pensato bene di minacciare con una forbice i tecnici della protezione aziendale di RFI, interrompendo, per circa un’ora, la marcia del treno.

La vicenda

Si trovavano sula tratta Nettuno-Roma e per eludere il controllo dei titoli di viaggio, che non avevano, hanno aggredito i tecnici minacciandoli con una forbice. Si trovavano alla Stazione di Campoleone dove per molti minuti il caos ha preso il sopravvento tra i passeggeri. Sia per lo spavento, sia perché l’aggressione ha fatto ritardare il treno di circa un’ora.

L’intervento dei Carabinieri

Sul posto il Reparto Territoriale Carabinieri di Aprilia che hanno cercato di mettere fine a una situazione a dir poco ingestibile. I ragazzi sono stati fermati e denunciati in stato di libertà alla competente Autorità Giudiziaria. Sono responsabili di minaccia aggravata ad incarico di pubblico servizio ed interruzione di pubblico servizio.