Aprilia, furto ‘lampo’: in 2 minuti sventrano e svuotano tabaccheria

E’ stato un vero e proprio ‘furto lampo’: in 2 minuti i criminali, 4 uomini a bordo di una macchina dalla targa coperta, hanno forzato la serranda di una tabaccheria di Aprilia, sfondato le vetrate e portato via tutto: si parla di sigarette e altri beni di varo tipo, che i criminali sono riusciti a portare via grazie a delle ceste che avevano con loro. Sul fatto indagano i carabinieri.

Furto in tabaccheria ad Aprilia: ingenti danni al negozio

Erano circa le 22.15 di ieri, giovedì 17 febbraio 2022, quando un gruppo di 4 uomini è giunto a bordo di un’auto davanti alla tabaccheria sita in via Nerone, Aprilia. I criminali hanno forzato la saracinesca, sollevandola di circa 80 cm, quindi hanno sfondato la vetrata a calci e sono entrati nel negozio, ognuno con una cesta. Hanno riempito i contenitori portando via principalmente sigarette, ma anche altri beni, per un valore ancora da quantificare.

(Foto di repertorio)