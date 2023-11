Aprilia, in vendita la villa dell’artista Giacomo Manzù

La villa di Giacomo Manzù, situata ad Aprilia, al confine con Ardea, è in vendita. Il prezzo richiesto è di 4,5 milioni di euro. La villa, di circa 1.300 metri quadrati, è stata costruita negli anni ’60 dallo stesso Manzù e ospitava la sua residenza e il suo studio. Il parco circostante, di 20 ettari, ospita piante tropicali, alberi mediterranei, un vitigno, 700 piante di ulivo, una piscina, una dependance, un’abitazione per la sorveglianza, una ex fonderia artistica e un pozzo.

In vendita la villa di Giacomo Manzù ad Aprilia

La villa è composta da una sala di rappresentanza, quattro camere da letto, quattro bagni e una cucina. Gli atelier-studio, invece, sono di circa 1.200 metri quadrati e sono ancora oggi arredati con gli strumenti di lavoro e le opere originali di Manzù. La vendita della villa rappresenta un passo importante per la storia dell’arte italiana. La residenza e lo studio di Manzù sono infatti un luogo di grande valore storico e artistico, che ha ospitato la creazione di alcune delle opere più importanti dello scultore.

Dove finiranno le ceneri di Giacomo Manzù?

Al momento, non è chiaro dove saranno collocate le ceneri di Manzù e di sua moglie Inge, scomparsa nel 2018, in caso di vendita dell’abitazione. Questa è una decisione che spetterà ai futuri proprietari o eredi. È importante notare che la vendita di una residenza con un’importante storia artistica e personale come Colle Manzù rappresenta un passo significativo e potrebbe comportare varie considerazioni e decisioni da parte degli acquirenti in merito alla conservazione e all’uso degli spazi e degli oggetti storici presenti nella proprietà.

I possibili scenari sulla collocazione delle ceneri

È possibile che i nuovi proprietari decidano di trasformare la villa in un museo o in un centro culturale, dedicato alla memoria di Manzù e alla sua arte. In alternativa, potrebbero decidere di conservare la villa come residenza privata, mantenendone l’attuale destinazione d’uso.