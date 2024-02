Aranova, il progetto per la nuova caserma della Polizia Locale di Fiumicino

Una nuova sede per a Polizia Locale di Fiumicino ad Aranova: ecco l’idea del sindaco Mario Baccini per i residenti della zona.

Il Comune di Fiumicino punta a essere maggiormente presente nella frazione di Aranova, pensando a un nuovo progetto per essere più presente in quel quadrante cittadino. Sotto l’esperienza del sindaco Mario Baccini, all’interno della località potrebbero sorgere nel prossimo futuro dei nuovi uffici comunali, oltre poi alla caserma dei Polizia Locale di Fiumicino.

La nuova caserma della Polizia Locale ad Aranova: il progetto

Il Comune di Fiumicino sarebbe già alla ricerca di locali per ospitare un distaccamento della Polizia Locale e altri sportelli comunali, in una manovra immobiliare che risponderebbe all’esigenza di un quartiere come Aranova, che negli ultimi anni è risultato fortemente in crescita. Nell’ultimo censimento all’interno della zona avvenuto nel 2018, è emerso come gli abitanti avessero superato le 6 mila unità. Numeri che potrebbero essere ulteriormente cresciuti negli ultimi 6 anni, con cifre che potrebbero sfiorare i 7 mila cittadini.

L’esigenza di un distaccamento comunale su Aranova

Guardando Google Maps, è possibile comprendere e ragioni pratiche di un simile progetto per un distaccamento dei servizi comunali ad Aranova. Il quartiere dista più di 27 km dal centro di Fiumicino, in distanze che nei fatti rendono lontane le istituzioni fiumicinesi da questa frazione cittadina.

Una situazione che il Comune di Fiumicino sta valutando da diversi mesi, con il sindaco Baccini che prese un impegno su quest’idea già lo scorso autunno 2023. Oltre a una sede comunale distaccata, centrale sarebbe l’apertura di una nuova caserma dei vigili urbani, che al proprio interno disporrebbe anche di un ampio parcheggio per i veicoli degli agenti in servizio.

La richiesta dei residenti di Aranova

L’appello di servizi comunali più vicini, oltre dalla maggiorana nel Comune di Fiumicino, arriva anche dagli stessi residenti di Aranova. Tra le distanze che portano questa frazione sull’Aurelia, la cittadinanza da anni segnala come sia necessario portare dei servizi comunali essenziali nelle vicinanze dei residenti del posto.