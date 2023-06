Ardea, grande festa per il saggio di fine anno 2023 degli allievi della JR School

Si è concluso questo fine settimana il saggio di fine anno della scuola di danza JR SCHOOL del Maestro Roberto Proietti ad Ardea. Uno spettacolo durato tre serate quella del 23, 24 e del 25 Giugno, al quale hanno assistito una tantissimi cittadini venuti anche dai paesi vicini e da Roma, oltre ai tanti abitanti della Nuova Florida residenti e villeggianti. Le tre serate svoltesi alla Nuova Florida in largo Genova dagli allievi della JR School si sono svolte senza alcun patrocinio pubblico anche se all’apertura vi erano l’assessore ai servizi sociali, sport turismo e spettacolo Simone Centore, la Vice Sindaco, la delegata di Tor San Lorenzo, la capogruppo della maggioranza in consiglio comunale ed un consigliere comunale.

Successo per il saggio della Jr School di fine anno alla Nuova Florida

Davvero ingente la partecipazione all’evento. Commosse le maestre di danza che al momento del saluto da parte degli allievi hanno ricevuto piccoli ma significativi regali preparati da questi ultimi. Grandiosa come sempre la maestra Iole Mancini che insegna in prevalenza balli di gruppo. Stupenda la giovane presentatrice nonché consorte del Maestro Roberto Proietti, Gessica De Angelis che ha diretto tutto lo svolgimento delle esibizioni, con spiegazioni e trama di ogni balletto. Eccellente i tecnici delle luci e del suono per due giorni di spettacolo che non si vedevano se non quando organizzati dall’associazione che ricorda Franco Califano. Degna di nota, nella seconda serata, quella dedicata ai corsi “avanzato”, la coreografia della Maestra Priscilla Luddi dal titolo “Shout” che ha mandato il suo pensiero a tutte le donne sottomesse dalle imposizioni dei regimi.