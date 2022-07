Ariete, stasera il concerto a Roma: date tour, orario e scaletto di Mercoledì 6 Luglio 2022

Stasera, mercoledì 6 Luglio, il palco di Rock in Roma sarà allestito solo ed esclusivamente per Ariete. Una delle cantanti più amate dalla Generazione Z, e non solo. Del 2002, i suoi successi sono già tantissimi e davvero importanti. La sua voce è diventata la colonna sonora di tantissime storie d’amore e non vediamo l’ora di emozionarci sentendole, finalmente, dal vivo questa sera. Ecco tutti i dettagli.

Ariete Rock in Roma oggi: dove e quando

Qualche settimana fa era salita sul palco di Rock in Roma, ospite del duo Psicologi. Questa sera, il palco è solo per lei. “Sarà una delle serate più importanti della mia vita”. Tantissime persone sono già in fila per aggiudicarsi il primo posto. Il concerto sarà come sempre all’Ippodromo delle Capannelle alle 21:45. Ad aprire il tutto sarà il nuovo ragazzo emergente, PAULO, stimato anche da Blanco.

Scaletta Ariete stasera 6 Luglio 2022 Rock in Roma

Non è ancora arrivata la scaletta ufficiale di questa sera ma molto probabilmente potrebbe essere questa:

Specchio

Giornate Noiose

Solo te

Club

Mille guerre

Elle

Fragili

Quel bar

Venerdì

Amianto

Pillole

Cicatrici

Centomila voci

Castelli di lenzuola

18 anni

Tutto (con te)

Date tour Ariete 2022

06/07 ROMA @ROCK IN ROMA

08/07 COSENZA @BE ALTERNATIVE FESTIVAL – Piazza XV Marzo

09/07 MOLFETTA (BA) @BANCHINA SAN DOMENICO – LUCE FESTIVAL

14/07 PISTOIA @Pistoia Blues – Storytellers

15/07 BOLOGNA @SEQUOIE X OLTRE

16/07 COLLEGNO (TO) @FLOWERS FESTIVAL

27/07 FRANCAVILLA AL MARE (CH) Lungomare Tosti @SHOCK WAVE FESTIVAL

30/07 CASTEL FOLK @VILLA LAGARINA (TN)

05/08 PAESTUM (SA) @SUONA FESTIVAL – CLOUDS ARENA

06/08 GALLIPOLI (LE) @PARCO GONDAR

12/08 ASCOLI PICENO – PIAZZA DEL POPOLO @ASCOLI SUMMER FESTIVAL

19/08 BAGHERIA (PA) @PICCOLO PARCO URBANO

20/08 CATANIA @VILLA BELLINI

08/09 PISA @SUMMER KNIGHTS