Spaccio alle porte di Latina, cittadino albanese vendeva diverse dosi di cocaina: arrestato

Continuano i controlli dei Carabinieri per reprimere il fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti. Purtroppo, le segnalazioni sono sempre più frequenti e questo tipo di reati si sviluppa sempre di più giorno dopo giorno. Grazie al lavoro dei militari, quotidiano, anche questa volta le indagini hanno portato all’arresto di un cittadino albanese che spacciava diverse dosi di cocaina.

Le dosi trovate

Il cittadino albanese è arrivato in Italia il 14 Gennaio 2022. I Carabinieri l’hanno trovato in possesso di 80g di cocaina pronta per la vendita. Le indagini, proseguite nella sua abitazione, hanno permesso di trovare il materiale per il taglio ed il confezionamento e altre sostanze stupefacenti. Il tutto è stato prontamente sequestrato.

L’arresto

A conclusione di un mirato servizio sviluppato nell’ambito delle strategie di contrasto richieste dal Comandante Provinciale di Latina, Col. Lorenzo D’Aloia, il Reparto Territoriale Carabinieri di Aprilia, insieme al personale della Stazione di Cori, ha arrestato l’uomo coinvolto. Successivamente è stato portato presso la Casa Circondariale di Velletri a disposizione dell’Autorità Giudiziaria di Latina.