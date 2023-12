Arte in movimento sulla Metro A di Roma: treno trasformato in un giardino itinerante per la mobilità sostenibile

Un treno con vagoni che rappresentano un giardino itinerante all’interno della Metro A di Roma Capitale da oggi.

Nel segno della sinergia tra arte, mobilità sostenibile e coinvolgimento della comunità, giovedì 14 dicembre ha avuto luogo il viaggio inaugurale di un treno speciale sulla Metro A di Roma. Questo eccezionale mezzo di trasporto è stato trasformato in un’opera d’arte dedicata alla natura, arricchendo così l’esperienza di viaggio dei passeggeri.

Il treno della Metro A di Roma trasformato in un giardino itinerante

L’ispirazione dietro l’iniziativa è emersa dalla crescente consapevolezza dell’importanza di coniugare trasporto pubblico e ambiente. Gli allestimenti, sia all’interno che all’esterno dei vagoni, sono stati realizzati da un team di artisti professionisti guidati da Brando Corradini, con il contributo essenziale di tredici studentesse del master internazionale in arts management dell’Istituto Europeo di Design e degli studenti dei licei artistici romani Ripetta, Caravaggio, Giulio Carlo Argan.

Vagoni trasformati sulla Metro A

La trasformazione dei vagoni ha dato vita a un’opera d’arte itinerante, con grafiche e disegni floreali che ricoprono gli spazi sia esterni che interni del treno. L’obiettivo principale di questa iniziativa è sensibilizzare i cittadini sull’importanza di un approccio più rispettoso, consapevole ed ecologico verso l’ambiente. Il progetto rientra nell’ambito dell’iniziativa “Terra Nuova“, che si propone di utilizzare l’arte come strumento per plasmare una visione della città più sostenibile e verde. Alberto Zorzan, direttore generale di Atac, ha commentato a RomaToday: “Dobbiamo fare in modo che non ci sia un distacco tra l’ambiente del trasporto pubblico e la vita quotidiana. Tutto ciò che contribuisce a migliorare l’ambiente in cui spostiamo le persone non fa che accrescere la nostra disponibilità verso queste forme d’arte. Sono opere che dobbiamo preservare.”

La trasformazione della Metro di Roma per la mobilità sostenibile

Questo treno d’arte non solo aggiunge colore alle gallerie della metropolitana ma svolge anche un ruolo educativo, promuovendo la riflessione sulla necessità di un’impronta ecologica più leggera nel nostro quotidiano e incentivando comportamenti sostenibili tra i cittadini. L’iniziativa rappresenta un passo avanti verso la creazione di ambienti urbani più consapevoli e rispettosi del nostro prezioso pianeta.

Foto: atacroma