Asia Gianese, bagno nella Fontana di Trevi per i like su Instagram: pioggia d’insulti sul profilo social

Pioggia d’insulti per Asia Gianese su Instagram: la ragazza crea indignazione dopo un tuffo nella Fontana di Trevi a Roma

Bufera sull’influencer Asia Gianese. La ragazza aveva fatto un reels provocatorio su Instagram, immortalandosi mentre faceva il bagno dentro la Fontana di Trevi. Doveva essere un post attira like, ma per la giovane 26enne si è rivelato un boomerang mediatico: la creator non solo è stata pesantemente criticata dagli altri utenti della piattaforma, ma ha dovuto fare i conti con una pesantissima multa da parte della Polizia Locale di Roma Capitale

La vicenda accaduta ad Asia Gianese

La giovane aveva deciso di girare il video in piena notte, immortalandosi nella Fontana di Trevi come Anita Ekberg ne La Dolce Vita. Con un vestito rosso da sera, la giovane milanese si è tuffata nella vasca artistica, imitando le gesta della leggendaria attrice svedese. Ad accorgersi di lei, però, solamente la Polizia Locale: dopo averle intimato di uscire dalla Fontana, i vigili urbani le hanno elevato una sanzione di 450 euro.

I commenti del web

Il video della giovane, per quanto accattivante, non ha superato i 50 mila mi piace nelle ultime 24 ore. Alla ragazza non è rimasto che fare ironia sull’episodio, chiedendo aiuto a qualcuno per pagare la sanzione amministrativa di Roma Capitale. Nonostante l’ironia della 26enne, i commenti su Instagram sono al veleno: “Te la pago se passi una notte con me”; “Non so se trovare più assurdo il bagno nella fontana, o il fatto che tu abbia una laurea”; “Laurea presa a furia di *******? Perché non c’è altra spiegazione”.

Commenti cattivi e volgari, che costringo la Gianese a rispondere a qualcuno: “Ma quelli che commentano insultandomi pensando che mi dia fastidio? Non sanno che in realtà mi piace essere insultata?”. La ragazza, con il sogno di diventare una celebrità, già si rese protagonista di atti analoghi: nel 2019 entrò in macchina nel sagrato del Duomo di Milano.