Asl Roma 6: solo 163 medici per 152 posti da dirigente medico in Pronto Soccorso

Problemi per il maxiconcorso per i Pronto Soccorso dell’Asl Roma 6: alla selezione si presentano pochi medici.

L’estremo tentativo di rinforzare i medici all’interno dei Pronto Soccorso romani sembra più complesso di quello che ci si aspettava. Nell’ultimo maxiconcorso fatto dall’Asl Roma 6, si sono presentati solo 163 medici su 152 posti disponibili. I dirigenti medici avrebbero dovuto operare nel reparto di “emergenza-urgenza”, che peraltro è uno dei più fragili sia nel territorio romano che in quello laziale.

Asl Roma 6: medici non si presentano al concorso per il Pronto Soccorso

Come detto, nonostante l’importanza del concorso dentro l’Asl Roma 6, solo 163 medici si presentati alla selezione offerta dall’Azienda ospedaliera laziale. Eppure, come ha ribadito la stessa azienda sanitaria, il ruolo dei medici all’interno del Pronto Soccorso è cruciale, soprattutto all’interno di questa epoca storica, dove i reparti sono in forte difficoltà proprio per la mancanza di dirigenti medici al loro interno.

Asl Roma 6: il ruolo dei medici richiesto dal concorso

Il maxiconcorso dell’Asl Roma 6 chiedeva dirigenti medici con le capacità e le competenze per lavorare all’interno dei Pronto Soccorso. Questo significa, in pratica, saper fornire cure immediate ai pazienti che un’assistenza urgente, di saper gestire delle situazioni ad alta pressione psicologica e soprattutto prendere le decisioni vitali in maniera rapida.

Asl Roma 6: pochi medici al Pronto Soccorso e il Covid

Se possiamo parlare di ulteriore appesantimento dei Pronto Soccorso dell’Asl Roma 6, così come nel resto di Roma, bisogna anche calcolare il fattore Covid-19. Sempre più pazienti fanno riferimento al Pronto Soccorso per i singoli sintomi di questa patoligia, andando ovviamente a creare ulteriori congestioni in questi reparti. I numeri del sistema sanitario in questi mesi parlano chiaro, considerato come c’è stato un aumento del 15% dei pazienti al Pronto Soccorso, come conseguenza delle influenze di stagione e il Covid-19. Condizioni che, in tal senso, hanno portato la Giunta di Francesco Rocca a rafforzare le unità operative all’interno dei Pronto Soccorso dell’Asl Roma 6 e del territorio capitolino.