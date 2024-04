Atac apre le porte ai negozi: canoni agevolati per attività nelle stazioni

ATAC vuole affittare i locali commerciali presenti nelle stazioni metropolitane di Roma: il progetto per il Giubileo.

Atac vuole riaprire i negozi all’interno delle stazioni ferroviarie di Roma. E’ l’obiettivo che l’azienda alla mobilità si pone in vista del Giubileo, così da creare dei posti più accoglienti nelle fermate della Metro A, B e C. L’iniziativa punta anzitutto a riavvicinare i commercianti a questi spazi, con canoni d’affitto che saranno più convenienti per tenere la propria attività aperta durante l’Anno Santo e gli anni a venire.

Atac vuole far riaprire i negozi dentro le stazioni

Negli ultimi anni, molte attività avevano lasciato le stazioni dell’ATAC per le difficoltà legate ai canoni di affitto. Ora l’azienda vuole tornare a favorire il commercio nelle proprie fermate, ponendo dei canoni più aperti all’imprenditore che vuole investire in quei luoghi. Per rendere più decorose le stazioni metropolitane di Roma, il Comune valuta l’idea di canoni agevolati ai singoli imprenditori per permettere l’avvio di un’attività commerciale.

Negozi nelle stazioni dell’ATAC: a che punto siamo

Già lo scorso anno, come scrive La Repubblica, l’Atac aveva affittato 26 locali adibiti al commercio sulla Metro C. Una manovra che però non vuole escludere gli altri spazi presenti tra la Metro A e B, che comunque potrebbero essere affittati entro il Giubileo e rendere le fermate più decorose e sicure. I canoni d’affitto per le attività commerciali si spalmano su 6 anni: l’affitto costerà il 20% in meno i primi tre anni, il 32% nei successivi tre e poi si stabilizzerà dall’inizio del settimo anno.

Quanti locali vuole affittare ATAC

Il progetto in vista del Giubileo, prevedrebbe l’affitto di 48 locali da parte dell’ATAC. Al momento, sarebbe arrivate intenzioni concrete per aprire delle attività commerciali lungo le linee metropolitane di A e B. In questa dimensione, le assegnazioni potrebbero già arrivare in vista dell’estate 2024. Sugli altri spazi, invece, si attende ancora un interesse di un potenziale affittuario per poter intraprendere una contrattazione.