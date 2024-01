Atac, manutenzione straordinaria scale mobili e ascensori Metro B: assegnati i lavori

Assegnato il bando per la sostituzione di ascensori e scale mobili sulla Metro B di ATAC: lavori tra Laurentina e Stazione Termini di Roma.

La riparazione degli elevatori elettrici presenti sulla Metro B finalmente vede luce. Con una nota stampa di ATAC, l’azienda alla mobilità pubblica romana ha annunciato come sia stato vinto il bando per la riparazione di scale mobili e ascensori. Come sappiamo e abbiamo ripreso anche in questo giornale, la problematica da mesi recava serissimi disagi ai pendolari tra le stazioni della Laurentina e la Stazione Termini.

Assegnato il bando per la riparazione degli elevatori elettrici sulla Metro B

L’assegnazione della gara avrà un ruolo cruciale sulla mobilità pubblica di Roma. Non solo perchè la Metro B è un nervo vissutissimo che attraversa una parte del centro storico e quadranti vissutissimi come l’Eur, l’Ostiense, la zona di Sapienza, il Tiburtino e il quartiere Trieste Salario, ma anche per l’alto numero di viaggiatori che ogni giorno prendono questa linea.

Secondo il bando saranno 35 le scale mobili da sostituire, insieme a un pacchetto di 20 ascensori tra la zona della Laurentina e la Stazione Termini.

Le aziende che compiranno i lavori

Le realtà appaltanti che si sono aggiudicate il bando sono la Schindler e la GeV Service srl. Le due realtà sono riuscite a proporre un’offerta più vantaggiosa per ATAC, con un ribasso del 14,47% rispetto alla base d’asta di quasi 17 milioni d’euro. L’assegnazione del bando è arrivata con la delibera del Consiglio d’Amministrazione di ATAC, con la delibera 2/2024.

La preparazione ai lavori nelle stazioni della Metro B

Dopo l’assegnazione dei lavori, il raggruppamento vincitore del bando avrà 2 mesi per progettare i nuovi impianti all’interno delle stazioni della Metro B. Seguirà un periodo di un mese, dove ATAC dovrà approvare le proposte e altri tre mesi, dove gli enti coinvolti dovranno dare il proprio consenso all’inizio delle opere. Praticamente una corsa contro il tempo per provare a dare gli ascensori entro l’inizio dell’ormai prossimo Giubileo.