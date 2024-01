Atac: riprendono i lavori di rinnovamento del tram 8 a Roma

Da lunedì 8 gennaio 2024, Atac annuncia la ripresa dei lavori sul percorso del tram 8 tra il Casaletto e il Centro Storico di Roma.

Riprendono i lavori per rinnovare le linee del tram 8 di Roma, come annunciato in queste ore da Atac. I cantieri lungo le linee che attraversano la Capitale riprenderanno a lavorare nella giornata di lunedì 8 gennaio 2024, con l’obiettivo di rendere efficienti questi percorsi tranviari in vista del Giubileo. Gli interventi principalmente riguarderanno la zona del Ponte Garibaldi, situato tra il Centro Storico di Roma e il quartiere Trastevere.

Riparte il rinnovamento della rete dei tram Atac di Roma

Come detto, i lavori interesseranno un importante punto del I Municipio di Roma Capitale. Come riferito da Atac, il progetto riguarderà l’ammodernamento dei binari che attraversano l’area del centro storico e il quartiere di Trastevere. Il processo di manutenzione sarà suddiviso in quattro fasi coi primi due interventi previsti tra il lungotevere De’ Cenci e via Arenula, poi coi restanti che interesseranno le aree del lungotevere Sanzio e il lungotevere degli Anguillara.

Il progetto per il rinnovamento del tram 8

All’interno del percorso dell’8, il famoso tram che collega il quartiere del Casaletto al Centro Storico di Roma, i lavori interesseranno 145 metri di percorso tranviario. In questi punti avverrà la sostituzione dei binari, in lavori che dovrebbero durare all’incirca cinque settimane senza ritardi di cantiere. Durante il periodo dei lavori, nuovamente la linea 8 sarà momentaneamente sospesa, con la tratta che verrà percorsa solamente dagli autobus sostitutivi.

La futura riapertura della linea tram di Roma

Come precisa Atac, la linea prima di essere riaperta alla fine dei lavori avrà bisogno di nuove ispezioni. In tal senso, per permettere nuovamente il transito pubblico sulla tratta, bisognerà prima attendere i collaudi finali del caso e tutte le autorizzazioni provenienti dagli enti competenti in materia. Tempistiche potrebbero sforare ulteriormente oltre le cinque settimane, portandoci a vedere la riapertura della linea probabilmente solo per la prossima Primavera del 2024 e in uno scenario tragico per i pendolari.

Foto: @Hilary_D18