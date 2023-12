Atleticom We Run Rome 2023: corsa, tradizione e solidarietà il 31 dicembre a Roma

Il 31 dicembre si svolgerà la maratona di Roma sotto la dodicesima edizione del We Run Rome 2023: ecco il percorso.

Nell’attesa di salutare l’anno che volge al termine, la dodicesima edizione di Atleticom We Run Rome 2023 si prepara a invadere le strade di Roma con la sua tradizionale corsa podistica. Questo evento, ormai divenuto un appuntamento irrinunciabile per gli amanti della corsa e non solo, si svolgerà con partenza e arrivo allo Stadio Nando Martellini alle Terme di Caracalla, offrendo un’esperienza unica in uno degli scenari più suggestivi al mondo.

L’Atleticom We Run 2023 nel centro storico di Roma

La corsa si articolerà su distanze diverse, dando la possibilità a partecipanti di ogni livello di sfidare se stessi e godere dei panorami mozzafiato della Città Eterna. Le opzioni includono la 10 km Competitiva, la 10 km Non Competitiva e la 5 km “Antonio Maglio” INAIL, quest’ultima dedicata a sostenere la ricerca sui tumori pediatrici. Il percorso, ricco di storia e fascino, attraverserà luoghi simbolo di Roma, portando i partecipanti in un viaggio tra il passato e il presente. Dal suggestivo Circo Massimo, passando per piazza Venezia e via del Corso, fino a toccare gioielli architettonici come il Colosseo e il Quirinale, ogni passo sarà un omaggio alla grandezza millenaria di questa città.

La competizione podistica a Roma

L’evento si svolgerà sotto l’egida della Federazione Italiana Di Atletica Leggera (FIDAL), garantendo standard elevati e competizione di alto livello. Ma We Run Rome non è solo una competizione sportiva, è anche un gesto di solidarietà e impegno sociale. La corsa collabora attivamente con la Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro, contribuendo a sostenere progetti di ricerca mirati ai tumori pediatrici.

La sensibilizzazione alla ricerca sul cancro con l’evento sportivo di Roma

La Fondazione AIRC rappresenta un faro di speranza nella lotta contro il cancro, e la partnership con We Run Rome dimostra come lo sport possa unire le persone non solo nella competizione, ma anche nella condivisione di valori e nella solidarietà. I partecipanti avranno quindi l’opportunità di non solo abbracciare lo spirito sportivo e competitivo della giornata ma anche di contribuire attivamente a una causa nobile, rendendo ogni passo un gesto di speranza e supporto per la ricerca contro il cancro.

L’esperienza dell’Atleticom We Run Rome 2023

In conclusione, Atleticom We Run Rome 2023 promette di essere un’esperienza indimenticabile, unendo lo spirito sportivo alla bellezza senza tempo della storia di Roma, il tutto mentre si corre per una causa che va al di là dei confini della corsa stessa. Che siate corridori appassionati o semplici spettatori, questa giornata rimarrà impressa nei vostri cuori come un modo unico e significativo per concludere l’anno, celebrando la forza dell’unione, della solidarietà e della speranza.