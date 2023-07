Aumenta lo stipendio ad agosto: ecco a chi spetta

Chiariamo. Non c’è nulla di imprevisto e non si tratta di una questione legata alla mensilità di agosto. Ma dal mese prossimo aumenteranno le buste paga di alcune categorie di lavoratori dipendenti. L’aumento riguarderà le ultime cinque mensilità del 2023 e parte dal taglio del cuneo fiscale. Diminuisce dunque il gap tra lo stipendio netto del lavoratore in questione e la cifra effettivamente spesa dal datore di lavoro sommata ai costi ulteriori. Un taglio del cuneo fiscale molto atteso quello che adesso finirà con il sortire l’effetto desiderato per molti lavoratori.

L’aumento della retribuzione riguarda i dipendenti pubblici

Tra i costi ulteriori di cui sopra, la parte che incide di più sono i contributi previdenziali. Il taglio che incide sulla contribuzione previdenziale da versare è quella a carico del lavoratore, per questo nelle buste paga ci sarà qualche decina di euro in più. L’aumento di stipendio riguarderà i dipendenti pubblici, in sostanza. Ciò per quanto riguarda lavoratori con reddito mensile lordo fino a 2692 euro al mese, quindi entro i 35mila euro all’anno. La conferma la dà direttamente il Ministero dell’Economia e delle Finanze, tramite il sistema Noipa. Il DL Lavoro infatti ha previsto che l’incremento del taglio del cuneo fiscale deve riguardare il secondo semestre del 2023. L’aumento è posticipato rispetto al primo mese, quindi con la mensilità di agosto si riceverà il benefit di luglio. Quindi a gennaio ci sarà quello di dicembre. I calcoli su questi aumenti per i lavoratori pubblici sono eterogenei. Per esempio la Fondazione dei Consulenti del Lavoro ha calcolato che, per lavoratori con stipendi da 1500 euro al mese, l’aumento si assesterà su circa sessanta euro per mensilità. Naturalmente tutto ciò cambia in base all’ammontare dello stipendio e sarà direttamente proporzionale al salire della retribuzione netta.