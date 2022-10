Aumentano i furti d’auto in Italia: quali sono le Regioni più colpite

Aumentano i furti d’auto in Italia. A parlare sono i numeri: nel 2021, infatti, sono stati commessi oltre 104mila furti di veicoli diffusi in modo disomogeneo sul territorio. Sull”infausto ‘podio’ troviamo le seguenti regioni: la Campania con 27mila furti, il Lazio con 18mila e la Puglia con 14mila mila. Queste tre regioni, da sole, contano il 58% dei furti totali.

Furti d’auto in Italia: la situazione

Le regioni meno interessate da questa tipologia di furti risultano invece: la Valle d’Aosta e il l Trentino Alto Adige. Va detto che nel 2020 si è assistito ad un calo dei furti d’auto ma quest’andamento è durato poco in quanto nel 2021 la crescita del numero dei reati nella Penisola è salita al 2% anche se con andamenti diversificati in relazione al territorio. Per esempio, alcune regioni italiane hanno visto aumentare il numero di tali reati; troviamo tra queste l’Umbria +19, il Molise +13, la Liguria +11 e la Campania +7, mentre altre hanno registrato dei cali importanti: -20% nelle Marche, -18% in Abbruzzo e -19% in Basilicata.

La percentuale dei veicoli recuperati

Un altro aspetto da considerare è il calo della percentuale dei veicoli recuperati dalle forze dell’ordine che, sempre rispetto al 2020, è passata dal 38% al 37%. Alla luce di ciò, appare importante per gli automobilisti ‘proteggersi’ mediante la garanzia furto incendio grazie alla quale in caso di furto l’automobilista otterrà un risarcimento pari al valore del veicolo. Al risarcimento deve però essere sottratta — se prevista dal contratto — una percentuale che rimane a carico dell’assicurato e che viene stabilita al momento della stipula.