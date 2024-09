Aumento biglietto Atac, l’altra faccia della medaglia: rimane il problema dell’evasione del ticket

A Roma aumenterà il biglietto dell’ATAC dal 2025: per l’azienda ai trasporti rimane il problema dell’evasione del ticket

Atac ha deciso di aumentare il biglietto del 33%, in un ticket a 2 euro che ha trovato nelle scorse ore anche i favori del sindaco Roberto Gualtieri. Se da una parte bisogna rispondere alle casse dissestate dell’azienda al servizio di trasporto pubblico capitolino, dall’altro tale scenario potrebbe aumentare l’evasione dei biglietti per utilizzare i mezzi pubblici: troppe stazioni, al momento, non vedrebbero la presenza di controllori o varchi per evitare questo fenomeno.

Nelle stazioni di Roma nessuno controlla i biglietti ATAC

La denuncia di questa situazione arriva dal Comitato Pendolari della Roma-Lido, che monitora attentamente le linee metropolitane di Cotral e ATAC. Oggi evadere il biglietto, tra la Metro A e la linea B, è un gioco da ragazzi se si conoscono i sistemi di sicurezza di alcune stazioni metropolitane. Ecco allora che in fermate come Circo Massimo, Cavour, Eur Palasport o Cipro, gli addetti dell’ATAC sono spesso assenti. Un vortice che spiana le porte della linea non solo ai trasgressori, ma fornisce l’ingresso anche ai gruppi di borseggiatori che vogliono compiere svariati reati sulle linee metropolitane romane.

Nessuno controlla chi paga il biglietto nelle fermate della Città Eterna

Un problema tutto locale e che risulta un unicum a Roma. Non solo l’assenza degli addetti di ATAC, ma sulle banchine si sentirebbe anche la mancanza dei vigilantes per garantire un timido deterrente verso chi evade il biglietto o prova compiere furti in quegli spazzi della Città Eterna. Come evidenziato dal Comitato Pendolari, nemmeno la tecnologia viene in supporto all’azienda capitolina addetta al trasporto pubblico: tanti sono i varchi d’entrata o validatori sono fuori uso, spesso perché toccati da problemi di sistema o installati già con difetti di fabbrica.

Un fenomeno che aumenterà l’evasione del biglietto: la previsione degli esperti delle Metro romane

La linea sull’aumento dei biglietti dell’ATAC, a questo punto, porterà benefici? Secondo chi è responsabile dei Comitati dei Pendolari, la mossa del Campidoglio rischia d’innescare un colpo definitivo ai danni di chi eroga i servizi per il trasporto pubblico. Le persone che non pagheranno il biglietto a 2 euro aumenteranno, seguendo poi questo slogan: “Quei soldi per un simile servizio non ne valgono”.