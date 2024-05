Aurora Boreale a Roma, il cielo diventa rosa nella notte: le immagini sui social

Aurora Boreale nella notte sui cieli di Roma: gli scatti con il cielo rosa durante la serata impazzano sul web e i social network.

Episodio inaspettato a Roma, quando i cittadini si sono trovati a vedere l’Aurora Boreale sopra le loro teste. L’episodio è avvenuto ieri sera dopo l’ora di cena, quando improvvisamente alcune persone hanno notato come il cielo fosse diventato di colore rosa. Molti hanno immortalato lo storico momento utilizzando le fotocamere dei propri cellulari, immortalando la situazione e pubblicando subito degli avvincenti scatti sulle piattaforme di Facebook e Instagram.

L’Aurora Boreale nei cieli di Roma

Il fenomeno astronomico ha toccato la Città Eterna dalle 22, rimanendo visibile a occhio nudo per tutta la notte tra il 10 e l’11 maggio 2024. Soprattutto nella Capitale, molti residenti hanno pubblicato degli scatti mozzafiato sui gruppi Facebook del proprio quartiere. In queste ore, peraltro, molti giornali locali hanno aperto delle apposite rubriche per inviare gli scatti più belli legati all’Aurora Boreale su Roma.

Dove si poteva vedere l’Aurora Boreale a Roma

Come spiega RomaToday, diverse sono state le zone di Roma dov’era possibile assistere all’Aurora Boreale senza particolari problemi. Tra i luoghi dove sono state scattate le fotografie migliori, troviamo Ostia Lido, Monte Sacro, la Cassia, Monte Mario, Tor Bella Monaca, Conca d’Oro, Casetta Mattei.

Fuori dal Comune capitolino, inoltre, il fenomeno atmosferico è stato ben visibile anche da diversi Comuni che compongono i Castelli Romani.

Aurora Boreale a Roma: perché

In queste ore, tantissimi esperti di astronomia e mondo scientifico hanno commentato le immagini dell’Aurora Boreale su Roma. Per gli esperti, il fenomeno è la conseguenza di una tempesta geomagnetica che sta colpendo in queste ore il pianeta Terra. Gli scienziati, non solo a Roma, aspettavano questo fenomeno fisico da diversi anni.

Se il cielo rosa è affascinante sulla Capitale, tale fenomeno potrebbe comportare dei piccoli disagi nelle nostre città. Tra questi un calo delle rete elettrica nei nostri quartieri, oltre a problemi coi sistemi di navigazione satellitare.