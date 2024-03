Autista donna alla guida del bus, coro di ragazzini intona ‘stupro stupro’ | Scatta l’indagine

I vertici del Mom – Mobilità di Marca – hanno informato le autorità dell’accaduto.

Il coro contro l’autista donna è partito da una trentina di studenti, quasi tutti minorenni. Le indagini sono state avviate immediatamente, perché una pattuglia della polizia locale viaggiava sullo stesso mezzo a bordo del quale si è registrato l’episodio.

Coro shock contro un’autista donna

“Stupro, stupro”, sono le parole che si è sentita gridare da un gruppo di ragazzini un’autista donna di Treviso, che nei giorni scorsi è stata vittima delle angherie di un gruppo di studenti all’uscita da scuola. Immediatamente sono scattati gli accertamenti, perché sul mezzo viaggiavano anche degli agenti della polizia municipale che hanno provveduto ad avviare un’indagine.

L’autobus della Mom – la società che gestisce il trasporto pubblico della provincia di Treviso – percorreva la tratta tra Pieve di Soligo e Conegliano, quando un folto gruppo di ragazzini ha intonato l’agghiacciante coro contro la conducente. Un episodio che i vertici dell’azienda hanno immediatamente segnalato alle autorità.

Individuati i responsabili

Non è la prima volta che si registra un episodio del genere, ma mai di questa entità, fanno sapere dall’azienda. “Se avessi commesso una cosa simile, mio padre mi avrebbe preso a calci nel sedere, prima ancora di informarsi sui dettagli dell’accaduto. Invece qui siamo di fronte a famiglie assenti, che non insegnano il rispetto per il prossimo” sono le parole di Giacomo Colladon, presidente del Mom, rilasciate al Gazzettino. Le forze dell’ordine hanno già individuato i giovanissimi che hanno intonato il coro. Si tratterebbe perlopiù di ragazzi minorenni, contro i quali i vertici dell’azienda hanno già spiegato di non potere fare molto, perché occorre l’intervento delle forze dell’ordine.