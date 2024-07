Auto in sosta selvaggia a Monteverde, strisce pedonali dipinte male per le macchine parcheggiate

Auto in sosta selvaggia impediscono la corretta pittura delle strisce pedonali a Monteverde: l’episodio a Via di Donna Olimpia

A Roma ne capitano di ogni, come questo fatto avvenuto a Monteverde. Su Via di Donna Olimpia non è stato possibile concludere la riverniciatura delle strisce pedonali, poiché alcune automobili in sosta selvaggia hanno impedito la corretta prosecuzione dei lavori nonostante il cantiere stradale. Il risultato è stato quello di zebre pedonali asimmetriche, dove il colore bianco non è stato possibile inserirlo laddove erano presenti le macchine.

Strisce pedonali dipinte male a Monteverde per la sosta selvaggia

Sulla sosta selvaggia di Monteverde, nei giorni scorsi si era interessato Antonio Totaro. Dopo le auto che occupavano i posti dei disabili su Via di Donna Olimpia, oggi questa ciliegina legata alle strisce pedonali. In un lavoro che l’Amministrazione del XII Municipio tornerà a concludere nelle prossime ore o al massimo nei prossimi giorni, resta l’amaro in bocca per le condizioni dettate dai parcheggi selvaggi all’interno della zona.

La situazione a Via di Donna Olimpia

Non una, ma ben due macchine che occupano le strisce pedonali durante la verniciatura delle stesse tra Via di Donna Olimpia e Via Mario Fioretti. A Totaro, reporter e regista di Monteverde, non è rimasto che prendere la macchina fotografica e immortalare quelle immagini dal sapore di forte inciviltà. L’ennesimo episodio di degrado nella zona, visto che pochi giorni fa aveva aperto una segnalazione sui problemi per i posti delle persone disabili nella zona.

Entrambi i problemi segnalati dal regista di Monteverde vedono la stessa matrice: l’assenza di adeguati posti auto su Via di Donna Olimpia. La strada non ha abbastanza posti per tutti i residenti, in una lotta al posteggio che coinvolge anche le strade limitrofi (Via Antonio Toscani e Via Paola Falconieri sono alcuni lampanti esempi). Ciò costringe in una costante ricerca del posteggio, anche nelle ore notturne: ci si può ritenere fortunati quando, magari in piena notte, si trova dove lasciare la macchina su Via Fonteiana o nei pressi del Mercato San Giovanni Di Dio.