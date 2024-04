Auto investita da un treno al passaggio a livello, morta una donna

La tragedia si è verificata nella tarda serata di ieri. Per la donna, al volante della vettura, non c’è stato nulla da fare. Illesi i passeggeri e il macchinista del treno.

I vigili del fuoco hanno lavorato fino a questa mattina per rimettere in sicurezza la zona. Al momento sono in corso le indagini per chiarire la dinamica dell’incidente.

Auto investita da un treno al passaggio a livello

Drammatico incidente nella tarda serata di ieri, martedì 23 aprile, al passaggio a livello di Cologne, Brescia. Una donna è morta mentre si trovava a bordo della propria auto, che è stata travolta da un treno.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con tre squadre. Gli operatori hanno messo in sicurezza l’area e l’autovettura è stata disincastrata dal treno. La conducente della vettura è stata estratta dalle lamiere ormai senza vita. I passeggeri a bordo del convoglio e il macchinista sono rimasti illesi.

Sull’incidente sono in corso le indagini dei carabinieri. Le operazioni di messa in sicurezza dell’area e ripristino della circolazione ferroviaria si sono protratte fino a questa mattina.