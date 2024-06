Auto smontate o rubate a Roma, aumentano le segnalazioni dei residenti tra il quartiere Africano e Ostia

Moltitudine di automobili sparite o abbandonate a Roma: aumentano le segnalazioni provenienti dai cittadini

Auto nuove e abbandonate in punti improbabili a Roma. Anche macchine completamente smembrate, coi pezzi probabilmente venduti al mercato nero della Città Eterna. Una situazione mai così sentita dai residenti capitolini, in un fenomeno che sembra prendere sempre più piede tra le zone di Ostia e Piazza Vescovio. Sono molteplici i ritrovamenti sospetti, spesso con autovetture di lusso abbandonate in zone anomale della Capitale anche per mesi.

Auto smembrate o sparite a Roma, le segnalazioni

Cosa sta accadendo alle macchine di Roma? Recentemente c’eravamo interessati a un boom di furti nelle automobili nella zona di Ponte di Nona, in una dinamica criminale arrivata addirittura all’interessamento del Parlamento Italiano. Le situazioni però non si arrestano, in un quadro che è molto allarmistico: se abbiamo una macchina nuova, non diamo per scontata l’idea di ritrovarla parcheggiata a distanza di poche ore nel punto dove l’avevamo lasciata.

L’ultimo ritrovamento anomalo è avvenuto nella zona della Montagnola, dove una bellissima Abarth 500 di colore bianco è stata abbandonata. Un residente da diverso tempo sta osservando la macchina in sosta, lasciata sulle strisce blu e sotto un albero della zona. I ladri non l’hanno smontata, ma hanno pensato bene di cambiare la targa forse per rendere più difficile la ricerca dei legittimi proprietari: oggi è targata Ungheria. Sembrerebbe posizionata in quel punto almeno da un mese.

Gli altri episodi nella Capitale

E’ boom di furti per le auto di lusso anche nel quadrante Africano della Capitale. Durante la notte di lunedì scorso, i ladri hanno portato via un’Audi A3 Sport Back del 2019 di colore nero. Una zona che i malintenzionati hanno visitato più volte nella stessa giornata, nonostante siamo a pochi passi dalla Circonvallazione Salaria e a pochi minuti da piazza Vescovio. Durante la mattinata, un residente ha visto sparire la propria BMW Touring di colore bianco. Pure denunciando la vicenda, al momento entrambi i veicoli non sono stati ritrovati.

Le ricerche anomale non finiscono qui. Dopo il ritrovamento di una Panda nuova su via Agostino Scaparro a Ostia, un altro ritrovamento anomalo è emerso al Quadraro. Qui è stata ritrovata una vecchia Fiat Punto su via Sestio Menas: fatta la denuncia sul veicolo sospetto e in sosta da mesi, è risultato rubato da almeno due anni. Nonostante la macchina è stata segnalata all’inizio di giugno, ancora non è stata portata via dalle forze dell’ordine per restituirla ai legittimi proprietari.