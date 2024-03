Autostrada Roma-Latina, Rocca shock: “Mancano i fondi per completarla”

Francesco Rocca gela le speranze per la nuova Autostrada tra Roma e Latina: “Non ci sono i soldi per completarla”.

Da anni si parla di un’Autostrada capace di collegare, in sicurezza, le città di Roma e Latina. La tratta urbanistica, per quanta necessaria al giorno d’oggi, risulta ancora di lontanissima finalizzazione. Come dichiarato recentemente il Presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, per completare l’importantissima strada mancano i fondi necessari. Un dato che, come abituale, ha generato una nuova polemica nella politica laziale.

Niente Autostrada tra Roma-Latina: alla Regione Lazio mancano i soldi

La vicenda crea qualche imbarazzo presso gli uffici della Regione Lazio. Eppure Rocca è costretto a raccontare la vicenda per come è, ovvero con l’Ente regionale senza disponibilità economica per creare la strada. Come riporta Il Caffè, le parole pronunciate dal Governatore del Lazio alla Nuvola, nell’evento di Unindustria, non lasciano interpretazioni alternative. Oggi la Regione ha solo una parte dei fondi per iniziare i lavori, ma non per concluderli.

Autostrada Roma-Latina: la spiegazione di Francesco Rocca

Il Presidente della Regione Lazio entra anche nel dettaglio della parte finanziaria legata alla progettazione urbanistica della strada, che andrebbe a raccogliere l’eredità di una Pontina sempre più problematica per la mancanza di sicurezza e soprattutto il susseguirsi di gravissimi incidenti.

Come spiegato dal Governatore laziale, oggi la Regione dispone solamente dei fondi per effettuare 13 chilometri della strada. Manca però tutta la distanza per completare la Roma-Latina, in costi che si aggirerebbero intorno al 300 milioni di euro. Allo stato dei fatti, e non citando possibili strategie per reperire i fondi, l’opera urbana potrebbe potenzialmente essere rimandata a un futuro non meglio chiaro.

La polemica politica attorno all’Autostrada Roma-Latina

La potenziale soppressione del progetto legato alla Roma-Latina, come ipotizzabile, ha scatenato un nuovo attacco dell’opposizione verso la Giunta di Francesco Rocca. A cominciare dal Movimento 5 Stelle, che sull’argomento si è esposto attraverso il consigliere regionale Adriano Zuccalà, personalità politica peraltro ex Sindaco di Pomezia e storicamente contrario all’idea urbanistica.

Il consigliere regionale pentastellato, con una nota stampa, ha ribadito: “Scopriamo oggi grazie al Presidente Rocca che mancano all’appello 300 milioni per l’autostrada Roma – Latina, un progetto vecchio di 30 anni, che, nonostante la nomina di un Commissario straordinario, non ha ancora un tracciato definitivo e una soluzione al nodo dell’accesso a Roma. Non possiamo assistere ancora a questo teatrino! Esistono pendolari che quotidianamente rischiano la vita sulla Pontina e agricoltori a cui vogliono espropriare le terre: è nei loro confronti che la politica ha la responsabilità di fornire risposte concrete e sostenibili per tutti. È ora di abbandonare questa idea datata, costosa ed enormemente impattante sul nostro territorio e di iniziare a lavorare seriamente su progetti alternativi come la metro leggera, il potenziamento delle stazioni ferroviarie, il proseguimento della linea B della metropolitana di Roma”.