Bambina di 12 anni trovata morta dal papà a letto: la piccola era stata in ospedale per un dolore alla gamba

Saranno i magistrati a fare chiarezza su quanto accaduto a una bambina di 12 anni, di origini americane ma residente a Prata di Pordenone, che questa mattina è stata trovata senza vita dal papà nel suo letto. Quando l’uomo è andato a svegliarla, ha notato che la figlia non si muoveva più. Così ha immediatamente allertato il 112, ed è stato guidato telefonicamente dagli operatori per le manovre di primo soccorso, in attesa che arrivasse l’ambulanza.

Quando i sanitari sono giunti sul posto, hanno accertato il decesso della piccola, che sarebbe morta nella notte. Nei giorni scorsi la bambina si era rivolta a una struttura sanitaria, per via di un forte dolore alla gamba. Dimessa dopo alcuni controlli, nella notte si è verificata la tragedia, scoperta questa mattina dal papà.

La Procura informata sui fatti

La bambina giocava a football americano alla base aerea americana di Aviano. Del decesso è stata informata la Procura, cui toccherà ora far luce sulla vicenda. È plausibile che la magistratura disponga l’esame autoptico sul corpo della piccola per accertarne le cause del decesso. Il dolore alla gamba potrebbe essere stato il sintomo di un problema cardiaco. I magistrati dovranno chiarire se siano stati attuati tutti i controlli del caso da parte del personale sanitario che ha avuto in cura la piccola.