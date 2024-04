Bambina di due anni scompare nel nulla: ricerche a tappeto per ritrovare la piccola Danka

La scomparsa risale al 26 marzo scorso, quando la bambina era in giro con la mamma per una passeggiata. La donna ha raccontato che in un attimo l’ha persa di vista.

Immediatamente sono scattate le ricerche di cui si sta interessando anche l’Interpol, l’organizzazione per la cooperazione di polizia e il contrasto del crimine internazionale. L’ipotesi è che la piccola sia stata rapita.

Bambina di due anni scompare nel nulla

Sono ormai nove giorni che della piccola Danka Ilic, una bambina di due anni di origini serbe, non si hanno più notizie. Il 26 marzo scorso, la piccola era con la mamma nella città di Bor. Le due erano uscite per una passeggiata, poi di Danka si sono perse le tracce.

La madre ha riferito che un attimo prima era con lei, l’istante dopo la bambina non c’era più. Il caso è diventato di interesse internazionale e l’Interpol, l’organizzazione per la cooperazione di polizia e il contrasto del crimine internazionale, ha emesso un avviso di ricerca. Per la prima volta in Serbia, le autorità hanno attivato l’Amber Alert, una sorta di allarme nazionale in caso di rapimento di minore.

Del caso di scomparsa si è occupata anche la trasmissione Chi l’ha visto? che ha condiviso foto e informazioni per aiutare nelle ricerche.



Le ricerche sono state estese a tutti i Paesi europei. Al momento della scomparsa, la bambina indossava una giacca verde oliva, dei leggings viola e delle scarpette da ginnastica nere. Al lobo sinistro ha un orecchino e vicino al gomito sinistro ha un neo dalla forma particolare.

Un presunto avvistamento della piccola Danka è arrivato da Vienna, da un passante che ha immortalato in un video una bambina con il ciuccio e i capelli raccolti in un codino, che assomiglierebbe alla piccola scomparsa.

La piccola Danka come Denise Pipitone

La vicenda della piccola Danka non può non far tornare alla mente quanto accaduto la mattina del 1º settembre 2004, quando la piccola Denise Pipitone – 3 anni – scomparve nel nulla da Mazara del Vallo. La bambina era con la zia materna, quando fu vista per l’ultima volta sul marciapiede di fronte casa.

Da allora le ipotesi sulla scomparsa si sono susseguite senza sosta, così come le segnalazioni e i presunti avvistamenti. Da allora però della piccola Denise, ormai diventata una donna, non si sono più avute notizie mentre sua madre – Piera Maggio – non ha mai smesso di lottare per conoscere le sorti della figlia.