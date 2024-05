I piccoli, di età compresa tra i 3 e i 5 anni, sono stati evacuati e spostati in un’area triage allestita dalla Croce Rossa.

Bambini inalano vapori nella piscina coperta: 28 intossicati

Ventotto bambini sono rimasti intossicati per aver inalato vapori all’interno delle piscine ‘Jacarandà’ di Milano. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno provveduto a evacuare i piccoli, tutti d’età compresa tra i 3 e i 5 anni. I bambini sono stati poi spostati in un’area triage allestita dalla Croce Rossa. Stando alle prime informazioni, nessuno dei piccoli sarebbe in pericolo di vita. I 28 che hanno inalato i vapori sono rimasti leggermente intossicati, ma nessuno desta particolari preoccupazioni.

Le Piscine Jacarandà sono collocate in una superficie di 1000 m², con ingresso in via Procaccini 69, a breve distanza dall’Arco della Pace. Questa struttura è di recentissima costruzione e offre attrezzature e impianti all’avanguardia. Le piscine ospitano diverse attività rivolte a varie fasce d’età ed esigenze.