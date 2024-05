Bambino di 10 anni si toglie la vita: “Era vittima di bullismo” | I genitori avevano fatto numerosi appelli alla scuola

Il piccolo Sammy era vittima di bullismo. I genitori hanno riferito di aver chiesto più volte agli insegnanti di intervenire, ma la scuola nega che vi siano state denunce da parte della famiglia di Sammy.

L’odissea è iniziata alle scuole elementari ed è proseguita alle scuole medie, fino a che il bambino non è riuscito più a sopportare quelle prese in giro da parte dei suoi coetanei.

Bambino vittima di bullismo si toglie la vita

Un bambino di 10 anni dell’Indiana si è suicidato dopo essere stato vittima di bullismo a scuola, secondo quanto riferito dai suoi familiari, che affermano di aver lanciato l’allarme almeno 20 volte nell’ultimo anno. Sammy Teusch, al primo anno della Greenfield Intermediate School, è stato vittima di bullismo fino alla notte in cui è morto suicida, il 5 maggio scorso.

“L’ho tenuto tra le mie braccia”, ha detto tra le lacrime suo padre, Sam Teusch. “Ho fatto quello che nessun padre dovrebbe mai fare, e ogni volta che chiudo gli occhi, è tutto ciò che riesco a vedere. All’inizio lo prendevano in giro per i suoi occhiali, poi per i suoi denti. È andata avanti per molto tempo”, ha continuato ancora l’uomo.

L’ultimo episodio risale a qualche giorno fa, quando Sammy è stato picchiato sullo scuolabus e i bambini gli hanno rotto gli occhiali. Il sovrintendente del distretto scolastico frequentato dal bambino, il dottor Harold Olin, ha negato che siano mai state presentate denunce di bullismo da parte dei genitori o della vittima.

La mamma di Sammy, Nichole, crede che suo figlio si sia tolto la vita perché il costante bullismo – in particolare un incidente non specificato in un bagno la scorsa settimana – lo ha lasciato troppo spaventato per tornare a scuola. “Era il mio bambino. Era il mio bambino”, ha detto la donna.

Ai funerali di Sammy hanno preso parte centinaia di persone, oltre a 100 bikers, che hanno scortato la bara del bambino.